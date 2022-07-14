МВД возбудило дело об "отмывании" более 2 млрд рублей, полученных с продажи наркотиков

12:34
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о легализации 2 миллиардов рублей, полученных в результате торговли наркотиками. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
"Возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Его фигурантами стали предполагаемые участники преступного сообщества, которым ранее было предъявлено обвинение в наркоторговле", – приводит ее слова "МВД Медиа".
По версии правоохранительных органов, в период с 2016 по 2020 годы группа злоумышленников через интернет сбывала в разных регионах РФ синтетические наркотики. Деньги поступали на подставные электронные кошельки, зарегистрированные на непричастных к преступлениям лиц, затем полученные суммы дробилась на более мелкие и несколько раз переводились на другие счета с целью сокрытия источника поступления средств.
Всего было выявлено 70 случаев сбыта наркотиков. Задержаны 63 подозреваемых. Им предъявлены обвинения по статьям 228.1 и 210 УК РФ. Также у них изъяли свыше 22-х килограмм наркотиков. В ближайшее время задержанным планируется предъявить обвинение и в "отмывании" денежных средств.
Ранее суд в Подмосковье на два месяца арестовал проректора Российской таможенной академии Залима Керефова по делу о сбыте наркотиков. По данным следствия, обвиняемый купил два килограмма наркотиков, расфасовал их и продавал через даркнет. Керефову грозит до 20 лет лишения свободы
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