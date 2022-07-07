Суд арестовал проректора Российской таможенной академии по делу о сбыте наркотиков

Фото: instagram (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zkerefov

Люберецкий суд Подмосковья по ходатайству следствия арестовал проректора Российской таможенной академии Залима Керефова по делу о сбыте наркотиков до 5 сентября. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Цыганов.

Керефов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере"). По данной статье проректору грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый купил два килограмма наркотиков, расфасовал их и продавал через даркнет. Следователи уже обнаружили девять закладок, ссылки на которые были найдены в компьютере проректора.

Также специалисты установили место производства наркотических средств. Организатор и его пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 килограмма мефедрона и дорогостоящее оборудование.

