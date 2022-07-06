Проректора Российской таможенной академии обвинили в продаже 2 кг наркотиков в даркнете

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Проректору Российской таможенной академии Залиму Керефову предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (пункт "г" часть 4 статья 228.1 УК РФ).

Как уточняется в телеграм-канале ГСУ СК по Московской области, обвиняемый приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал их в мелкие объемы и продавал через даркнет. Следователи уже обнаружили семь закладок, ссылки на которые были найдены в компьютере проректора.

Также было установлено место производства наркотиков и сотрудники академии, которым Керефов предоставлял вещества для употребления. Следователи проводят обыски и допросы.

По данной статье Керефову грозит до 20 лет лишения свободы.

Накануне стало известно, что проректора Российской таможенной академии заподозрили в незаконном сбыте наркотиков. В прокуратуре Московской области позднее сообщили, что уголовное дело в отношении Керефова поставлено на контроль.

