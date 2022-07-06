"Московский патруль": задержаны подозреваемые в ограблении супермаркетов в МО

Поездка на озеро для четырех приятелей закончилась камерами СИЗО. Дело в том, что их путешествие прервали подмосковные полицейские, которые заподозрили друзей в серии ограблений супермаркетов.

В деле полтора десятка торговых точек, в которых сейфы оказались пусты. Как оправдывались задержанные? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.