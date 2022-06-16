"Московский патруль": серийных грабителей задержали в подмосковном Ногинске

Коллекция засушенных жуков, кофеварка, статуэтки и прочая утварь стали добычей серийных грабителей, которых задержали в подмосковном Ногинске. Также они угнали автомобиль "Жигули", на котором и вывезли награбленное.

Пытаясь избавиться от улик, два товарища скомпрометировали сами себя. Какую роль сыграла в этом отечественная легковушка? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

