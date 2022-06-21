"Московский патруль": столичные полицейские задержали вероятного грабителя

В столице полицейские задержали слишком болтливого грабителя. По версии следствия, злоумышленник использовал беседу, как отвлекающий маневр, чтобы похитить мобильный телефон.

Теперь вести беседы подозреваемый сможет только со следователями, адвокатом и соседями по камере следственного изолятора. Суд отправил мужчину под стражу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.