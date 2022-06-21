Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобилистов Москвы призвали пользоваться городским общественным транспортом из-за прогнозируемых в вечерние часы заторов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Cегодня вечером ожидаем до восьми баллов. Движение будет местами затруднено – в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", – рассказали в ведомстве.

По информации департамента транспорта, дополнительные затруднения накладывает проведение строительных работ на отдельных участках дорог.

Накануне в Дептрансе сообщили, что в Москве до конца 2022 года планируется запустить более 30 километров выделенных полос. За счет таких мер общественный транспорт точнее следует расписанию.

В городе действуют уже 398 километров полос для общественного транспорта. В 2021 году благодаря им время ожидания пассажиров на остановках сократилось вдвое. Кроме того, на некоторых улицах с выделенками на четверть сократилось число аварий.

