"Московский патруль": Егорова признали виновным в убийстве ветерана МВД

Московский городской суд огласил приговор Сергею Егорову. Его признали виновным в убийстве ветерана МВД. Тело бывшего высокопоставленного милиционера Алексея Новосельцева было обнаружено в его коттедже.

Государственный обвинитель запросил для Егорова 15 лет лишения свободы. Суд же приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строго режима. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

