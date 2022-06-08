"Московский патруль": лже-медики похитили 10 тысяч долларов в Подмосковье

Лже-медики похитили 10 000 долларов в подмосковном Орехово-Зуеве. Под предлогом диспансеризации женщины попали в квартиру пожилой женщины и украли конверт с деньгами.

Пока одна женщина отвлекала 67-летнюю хозяйку, вторая обыскивала шкаф, где нашла конверт с деньгами. Злоумышленниц задержали, однако средства они уже успели потратить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

