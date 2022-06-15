Сотрудники МОЭК прокомментировали прорыв трубы у метро "Братиславская"

Сотрудники МОЭК прокомментировали, что произошло с трубой около станции метро "Братиславская". Они сообщили, что утечка воды произошла во время гидравлических испытаний, которые проводят после окончания отопительного сезона.

Специалисты устранили утечку воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.