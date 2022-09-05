Дебоширка с рейса Москва – Анталья была передана полиции в аэропорту прибытия

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Дебоширка с рейса Москва – Анталья была передана правоохранителям в аэропорту прибытия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".

В пресс-службе перевозчика отметили, что, по предварительным данным, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Она в том числе оскорбляла бортпроводников, сильно повышала голос, использовала бранную лексику, а также создавала неудобства для остальных людей.

При этом, как уточнили в "Аэрофлоте", на различные предупреждения экипажа дебоширка не обращала внимания и пыталась начать драку с представителями кабинного экипажа и другими пассажирами.

"Деструктивные действия пассажирки были зафиксированы в установленном порядке, составлены соответствующие документы о нарушении, засвидетельствованные другими пассажирами", – отметили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Хабаровска задержали пьяного авиадебошира. По данным транспортных полицейских, мужчина в салоне бизнес-класса на борту самолета, летевшего из Владивостока в Хабаровск, выражался нецензурной бранью на сидящих рядом пассажиров, хватал их за одежду и сильно толкнул бортпроводницу.

При этом от медицинского освидетельствования он отказался. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

