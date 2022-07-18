"Московский патруль": задержан подозреваемый в "автоподставах"

Бросал папку под проезжающий мимо автомобиль, а потом играл роль жертвы ДТП. Столичные полицейские задержали хитрого пешехода, которого подозревают в совершении так называемых "автоподстав".

На кадрах видео один из таких случаев. На первый взгляд может показаться, что пикап задел торопливого пешехода. Но если присмотреться, то становится ясно: хитрец оказался возле иномарки, когда она уже практически проехала мимо, поднял руки вверх и нарочно выронил папку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.