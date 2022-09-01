"Московский патруль": суд огласил приговор по делу о гибели дочери Конкина

Пресненский суд столицы огласил приговор по делу о гибели дочери народного артиста России Владимира Конкина. Уточняется, что она утонула в бассейне одного из фитнес-клубов.

32-летняя Софья погибла 24 сентября 2020 года при странных обстоятельствах. В материалах уголовного дела сказано, что в тот вечер, незадолго до полуночи, Софья пришла в фитнес-клуб на Красной Пресне, а уже через 15 минут ее обнаружили в бассейне без сознания.

Дочь артиста экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. В фитнес-центре гибель клиентки тогда никак не прокомментировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

