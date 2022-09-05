В Москве нашли пролежавший неделю в багажнике труп мужчины

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Пролежавшее неделю в багажнике тело мужчины обнаружили на востоке Москвы. Об этом сообщает газета "Известия".

О найденном теле в МВД сообщил знакомый погибшего. Оно лежало в машине марки Peugeot, которая принадлежала умершему и была припаркована на улице Гастелло.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее тело 14-летнего подростка из Омской области нашли на юго-западе Москвы. Его обнаружили в ночь с воскресенья, 4 сентября, на понедельник, около одного из домов по Ленинскому проспекту. Сообщалось, что, по предварительным данным, девочка нанесла себе увечья, в результате чего скончалась.

