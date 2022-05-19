"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого в ограблении МФО

В Подмосковье полицейские задержали предполагаемого грабителя, который ворвался в офис микрофинансовой организации, и, угрожая сотруднице, украл из кассы 18 тысяч рублей.

Откуда грабитель знал об отсутствии охраны? И на что успел потратить деньги? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

