"Московский патруль": таксист избил пассажира в Московской области

Избиением и грабежом закончилась поездка в такси для жителя Подмосковья Василия Кузнецова. По словам пострадавшего пассажира, водителю не понравилась форма оплаты.

Он пришел в ярость, избил клиента и отобрал у него дорогостоящую технику. Как на поведение агрессивного таксиста отреагировали в компании-агрегаторе и полиции? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.