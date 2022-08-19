На внутренней стороне Третьего транспортного кольца движение ограничили в районе Велозаводской улицы из-за ДТП с участием трех машин. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Столкнулись "Газель" и две легковые машины. У легковых автомобилей заметны сильные повреждения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.