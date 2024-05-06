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06 мая, 17:18

Происшествия

Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: 123RF/savmaster

Мирный житель погиб при обстреле села Никольского Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО России. Всего на подлете к городу сбиты семь воздушных целей. В результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мужчина, указал Гладков. Он также принес соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дронов атаковали автомобили ГК "Агро-Белгорье" в Борисовском районе Белгородской области. В результате погибли шесть человек, еще 33 получили травмы. Как рассказали в региональном оперштабе, машины перевозили сотрудников свинокомплекса.

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