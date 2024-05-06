Мосгорсуд утвердил штраф певице Монеточке за отсутствие маркировки иноагента

Фото: monetochkaliska (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)/instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)

Мосгорсуд оставил в силе решение о назначении штрафа певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой, признанной в РФ иноагентом). Причиной для него послужило нарушение правил деятельности иностранного агента. Размер взыскания составил 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей суда.

"Постановление Басманного суда Москвы от 16 июня 2023 года оставлено без изменения", – цитируют журналисты своего собеседника.

Суд признал певицу виновной в нарушении статьи КоАП РФ "Производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента".

Монеточка была включена в реестр иноагентов Минюстом России в январе 2023 года. Сотрудники ведомства выяснили, что певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, а также осуществляла сбор средств в поддержку Украины. Кроме того, она выражала несогласие с проведением специальной военной операции. Известно, что в настоящее время Елизавета Гырдымова не проживает на территории России.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который запрещает иноагентам принимать участие в выборах всех уровней. Они также лишаются права на выступление в качестве наблюдателей и доверенных лиц кандидатов. Поправки были внесены в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".