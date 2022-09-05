Осужденный за госизмену Сафронов может освободиться по УДО через 14 лет

Фото: Агентство "Москва"/кадр видеотрансляции Мосгорсуда

Советник гендиректора "Роскосмоса" и журналист Иван Сафронов, приговоренный за госизмену к 22 годам колонии строгого режима, сможет подать на условно-досрочное освобождение через 14 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя органов юстиции.

Он пояснил, что суд засчитал в срок наказания Сафронова 2 года, которые он провел в СИЗО.

"Так как он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, для УДО ему надо отбыть не менее двух третей срока. Таким образом, на условно досрочное освобождение он может рассчитывать примерно через 14 лет", – уточнил он.

5 сентября Мосгорсуд признал Ивана Сафронова виновным в государственной измене и приговорил его к 22 годам колонии. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с ограничением на 2 года после отбытия наказания.

Заседание по делу проходило в закрытом режиме в связи с наличием в нем материалов с государственной тайной и грифом "совершенно секретно". Адвокат Сафронова Даниил Никифоров сообщил, что защита намерена подать апелляционную жалобу на приговор.

В апреле 2020 года журналист и советник главы госкорпорации "Роскосмос" Иван Сафронов был арестован по обвинению в госизмене. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.