"Рейд 112": три человека погибли в результате ДТП на Братиславской улице

На Братиславской улице произошло дорожно-транспортное происшествие. Погибли три человека, пострадал один.

В районе дома №6 по неустановленной причине водитель потерял управление автомобилем, выехал на полосу встречного движения и на полном ходу врезался в мачту городского освещения.

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