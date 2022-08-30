"Рейд 112": ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля

В 01:00 ночи грузовик Scania врезался в автомобиль Toyota на улице Южнопортовая. Оба водителя не смогли определиться, кто же виноват в ДТП

В 04:30 автомобиль Nissan врезался в грузовик Hyundai на 35-м километре МКАД. Один из водителей утверждал, что на дороге было пролито масло. Канистру с маслом на трассе не обнаружили.

В Будайском проезде произошел пожар. По указанному адресу были направлены четыре расчета пожарной техники сил пожарно-спасательного гарнизона города Москвы. Пострадавших нет.

На Клинской улице произошло убийство. В одной из квартир четвертого подъезда на седьмом этаже обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.

В 13:00 в службу 112 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Беловежская. Были направлены четыре расчета пожарной техники сил пожарно-спасательного гарнизона города Москвы.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.