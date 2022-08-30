Полиция начала проверку после драки на палках в Коммунарке

10:18
Фото: телеграм-канал SHOT
Правоохранительные органы в Москве начали проверку после драки на палках в Коммунарке в ТиНАО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
До этого в СМИ появился ролик, на котором несколько мужчин, вооружившись палками, наносят друг другу удары. По предварительным данным, в потасовке участвовали не менее 10 человек.
По факту инцидента заявлений в правоохранительные органы не поступило, сообщил собеседник агентства.
"В настоящее время информация о пострадавших также не поступала. По факту происшествия проводится проверка", – добавил он.
До этого в Тюменской области 3 девушки-подростка 17, 16 и 15 лет избили мужчину. У них произошел конфликт с 36-летним мужчиной. В результате конфликта девушки нанесли удары по телу мужчины. Пострадавшего доставили в больницу.
По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Позже стало известно, что самую младшую из девушек отпустили под подписку о невыезде. Уточняется, что она не имеет судимости и ранее не привлекалась к ответственности.
Кроме того, в поселке Лермонтово Краснодарского края 30 человек устроили драку. Очевидцы сообщали, что причиной потасовки стал конфликт, возникший на набережной. В результате инцидента 5 человек были доставлены в больницу.
30 человек устроили драку в Краснодарском крае
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