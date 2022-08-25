Блогер Тамаев прокомментировал инцидент на парковке в Махачкале

16:34
Фото: телеграм-канал SHOT
ММА-блогер Асхаб Тамаев рассказал, что хотел переставить машину, когда узнал, что она мешает другим автомобилистам, однако в итоге оказался втянут в конфликт, которого пытался избежать. Ролик с разъяснениями произошедшего он опубликовал на своем YouTube-канале.
"Я заехал в торговый центр, <...> но на парковке не было места – получается, я поставил машину, перекрыв две машины. Я думал, быстро забегу, куплю себе штаны, футболку и выйду. <...> Я покупал, мне охранник говорит: "Асхаб, твоя машина мешает, надо убрать ее". <...> Я быстро побежал с третьего этажа пешком, <...> , бегу, и парень меня за руку останавливает, говорит: "Твоя машина мешает", – я говорю: "Я знаю, сейчас уберу ее". А он дальше останавливает меня", – рассказал Тамаев.
Затем, отметил блогер, молодой человек предложил ему выйти. На улице с тем же грубым требованием к нему подошел еще один мужчина, а затем и третий. Все трое вели себя агрессивно, Тамаев пытался уладить конфликт мирно, однако в какой-то момент один из мужчин его ударил, чего ютубер не ожидал.
"Пропустил пару хороших ударов, у меня прям конкретно кровь пошла. Я вообще не понял, что случилось. Я в шоке, что взрослые пацаны старше меня... Вот зачем толпой? Можно же как-то один на один решить", – продолжил молодой человек, подчеркнув, что извинился перед оппонентами за неправильно припаркованный автомобиль.
После этого приехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов сказали Тамаеву, что ему следует написать заявление, поскольку он человек популярный, однако тот отказался. После беседы в отделении блогер поехал в больницу, у него диагностировали несколько переломов костей лица.
"После этого (драки. – Прим. ред.) приехали старшие, там, руку дать. Я руку давать не буду. Если я ему (обидчику. – Прим. ред.) не отомщу, клянусь, я не успокоюсь. <...> Я все отдам, чтобы он почувствовал это на себе. <...> Пока он не извинится на коленях, я его прощать не буду", – подытожил блогер.
Инцидент произошел накануне в Махачкале. Сообщалось, что Тамаев нарушил правила парковки, что привело к образованию пробки. Это не понравилось местным автомобилистам, один из них ударил блогера по лицу, после чего тот упал на землю.
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