Полиция начала проверку после появления в Сети видео драки у столичного гей-клуба – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Правоохранители организовали проверку после появления в Сети видео драки у столичного гей-клуба. Об этом пишет "Мослента" со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

"Информация по поводу массовой драки у клуба в Москве поступила. Проводится проверка. Ее участники могли не обратиться в полицию", – рассказали в ведомстве.

До этого в Сети распространился ролик, на котором переодетые в женскую одежду мужчины дерутся с агрессивно настроенными молодыми людьми. Как отмечают очевидцы происшествия, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее семь человек получили различные травмы в результате драки на 2-й Магистральной улице в центре Москвы, полиция организовала проверку по данному факту.

Инцидент произошел в среду, 24 августа, около 21:30. Отмечается, что между мужчинами возник конфликт, который перерос в потасовку. Участники конфликта были задержаны и доставлены в участок, однако не уточнили, сколько всего человек принимали участие в потасовке. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и ведут розыск злоумышленников.