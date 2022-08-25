Семь человек пострадали в результате драки в центре Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь человек получили различные травмы в результате драки на 2-й Магистральной улице в центре Москвы, полиция организовала проверку по данному факту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

Инцидент произошел в среду, 24 августа, около 21:30. Отмечается, что между мужчинами возник конфликт, который перерос в потасовку.

"По предварительной информации, в результате инцидента семь человек получили телесные повреждения, и нарядом скорой медицинской помощи были госпитализированы", – заявили в полиции.

Там пояснили, что участники конфликта были задержаны и доставлены в участок, однако не уточнили, сколько всего человек принимали участие в потасовке. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и ведут розыск злоумышленников.

Ранее сообщалось, что двое мужчин в районе Лефортово избили женщину за сделанное им замечание. Один из нападавших был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Кроме того, в качестве меры пресечения планируется избрать заключение под стражу.