Задержан водитель квадроцикла, сбивший в Долгопрудном мужчину с ножевыми ранениями

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужчина получил ножевые ранения во время конфликта в квартире в Долгопрудном. Затем пострадавший вышел на улицу, где бы сбит квадроциклом, сообщает Агентство "Москва".

Полиция установила, что в квартире одного из домов, расположенных на улице Нагорной, произошел конфликт с участием трех человек. На почве возникших неприязненных отношений мужчины подрались. Двое из них нанесли друг другу ножевые ранения.

После этого один из раненых вышел на улицу, где его сбил квадроцикл под управлением третьего участника конфликта. От полученных травм он скончался. Водитель скрылся с места происшествия, но был задержан. Им оказался житель Долгопрудного 1990 года рождения.

Злоумышленника доставили в полицию для принятия процессуального решения. Еще одного участника конфликта госпитализировали.

Ранее в столице задержали женщину по подозрению в убийстве жены любовника. Тело 42-летней женщины с колото-резаными ранениями в области шеи и груди обнаружили в ночь на 16 июня у подъезда дома на улице Херсонской.

Подозреваемой оказалась 40-летняя знакомая мужа погибшей. По предварительным данным, женщины встретились для разговора, однако в результате конфликта между ними завязалась драка. Подозреваемая напала на другую женщину с ножом.

