30 человек утроили драку в Краснодарском крае

Массовая драка произошла в Краснодарском крае. В поселке Лермонтово схлестнулись 30 человек. Разнять толпу не смогли даже полицейские.

Очевидцы говорят, что причиной драки стал обычный словесный конфликт на набережной. А продолжились разборки уже на территории отеля. Причем боролись мужчины не только на кулаках. Было и оружие – ножи и огнестрелы. В итоге пять человек увезли в больницу с серьезными ранениями.

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