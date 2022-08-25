Число пострадавших при пожаре на складе в Москве увеличилось до трех

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Количество пострадавших в результате пожара на складе в Сигнальном проезде в Москве увеличилось до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По его словам, пострадавших госпитализировали. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Пожар на складе на севере-востоке столицы произошел вечером 24 августа. В МЧС информация о возгорании поступила в 16:27. Площадь пожара изначально составляла 150 квадратных метров, однако позже увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

К ликвидации огня привлекли свыше 150 человек и 42 единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 20:25 24 августа. В результате происшествия один человек погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

