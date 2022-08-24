Рынок загорелся в Сигнальном проезде на севере Москвы

Пожар произошел на рынке в Сигнальном проезде на севере столицы.

По информации Агентства "Москва", площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Предварительно, в результате возгорания пострадали три человека, они были переданы врачам.

Ранее стало известно, что такси загорелось возле столичного аэропорта Шереметьево. Уточнялось, машина вспыхнула на платной дороге М-11

До этого сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на улице Бутырский Вал в центре Москвы. Возгорание началось в одной из квартир дома 30. Сообщалось, что пожарные спасли девушку из соседней квартиры с помощью лестницы. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

