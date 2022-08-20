Квартира в ЮЗАО выгорела во время дезинсекции

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В Москве граждане государств Средней Азии своими действиями спровоцировали пожар в квартире жилого дома в ЮЗАО. Об этом сообщает "Газета.ру".

Сообщается, что иностранцы, приехавшие в Москву на заработки, хотели вытравить насекомых из жилого помещения на Нахимовском проспекте. Для этого они купили и подожгли дымовую шашку.

В результате этих действий в съемной квартире начался пожар. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов и устранили возгорание, однако квартира почти полностью выгорела.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности в связи с риском пожаров. Предупреждение действует с 20 по 22 августа.