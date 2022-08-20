Запах гари появился в нескольких районах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В субботу, 20 августа, в некоторых районах столицы появился запах гари, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, запах с самого утра ощущается на западе и в центре Москвы.

Ранее Мосэкомониторинг сообщил, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Москве снизилась в 8 раз в сравнении с утренними часами 18 августа.

Причиной смога в Москве стали лесные пожары в Рязанской области. По прогнозам синоптиков, запах гари сохранится в городе в ближайшие дни.