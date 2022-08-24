Такси загорелось на платной дороге М-11 возле Шереметьево

Видео: Москва 24

Такси загорелось возле столичного аэропорта Шереметьево, сообщили Москве 24 очевидцы происшествия.

По их данным, машина вспыхнула на платной дороге М-11. Подробности случившегося и информация о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы автомобиль такси после столкновения с BMW сбил женщину с ребенком. Авария произошла в Прибрежном проезде. Три человека были госпитализированы с различными травмами. Установление всех обстоятельств ДТП контролирует прокуратура САО.

До этого два человека пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте. Там водитель такси Hyundai столкнулся с тремя попутно следовавшими автомобилями. В результате водитель такси и его пассажирка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.