Пожар на складе в Сигнальном проезде в Москве ликвидировали

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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Сигнальном проезде в Москве, сообщает пресс-служба МЧС.

""В 20:25 мск пожар полностью ликвидирован, в результате пожара два человека пострадали, один погиб", – рассказали в ведомстве.

Как отметила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, по факту гибели мужчины в результате пожара на складе в Сигнальном проезде в Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

По словам представителя ведомства, женщина и мужчина пострадали во время пожара, они получили необходимую помощь.

В настоящее время допрашиваются очевидцы и сотрудники торгового комплекса. Кроме того, будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.

В прокуратуре заявили, что контролируют ход дела.

Пожар на складе на севере-востоке столицы произошел вечером 24 августа. В МЧС информация о возгорании поступила в 16:27. Площадь пожара изначально составляла 150 квадратных метров, однако позже увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

К ликвидации огня привлекли свыше 150 человек и 42 единиц техники.

