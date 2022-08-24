Кровля частично обрушилась в горящем здании на северо-востоке Москвы – СМИ

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На горящем складе в Сигнальном проезде в Москве частично обрушилась кровля. Об этом сообщает РИА Новости

По данным агентства, изначально огня на крыше здания видно не было, однако позже он охватил и ее. Затем произошло обрушение, сопровождаемое соответствующим звуком. Сейчас оттуда идет черный дым.

Пожар на складе на севере-востоке столицы произошел вечером 24 августа. В МЧС информация о возгорании поступила в 16:27. Площадь пожара изначально составляла 150 квадратных метров, однако позже увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

По данным СК РФ, в результате возгорания погиб как минимум один человек, еще двое пострадали. В настоящее время допрашиваются очевидцы и сотрудники торгового комплекса. Кроме того, будет назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины возгорания.

К настоящему времени пожар удалось локализовать. В ликвидации огня задействованы свыше 150 человек и 42 единиц техники.

