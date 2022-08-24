В МЧС РФ сообщили о локализации пожара в Сигнальном проезде

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пожар на складе в Сигнальном проезде на севере Москвы локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Пожар на складе локализован", – говорится в сообщении.

Уточняется, что свыше 150 человек и 42 единицы техники задействованы в ликвидации огня.

Пожар произошел на рынке в Сигнальном проезде на севере-востоке столицы вечером 24 августа. В МЧС информация о возгорании поступила в 16:27. Площадь пожара изначально составляла 150 квадратных метров.

Позже в МЧС сообщили об увеличении площади пожара до 800 квадратных метров, а затем – до 1,5 тысячи квадратных метров.

Выяснение обстоятельств случившегося находится на контроле СК и прокуратуры.

