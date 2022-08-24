Площадь пожара на складе в Сигнальном проезде выросла до 800 квадратных метров – МЧС

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Площадь пожара на трехэтажном складе в Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы увеличилась до 800 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В Москве сотрудники МЧС ликвидируют возгорание в складском здании. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что при тушении спасены три человека, они переданы медикам.

При этом по данным Агентства "Москва", в результате происшествия один человек погиб, двое пострадали.

Пожар произошел на рынке в Сигнальном проезде на севере-востоке столицы вечером 24 августа. Площадь пожара сначала составляла 150 квадратных метров. Сообщалось о трех пострадавших.

