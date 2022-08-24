Площадь пожара на складе на севере Москвы выросла до 1,5 тыс квадратных метров

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Площадь пожара на складе в Сигнальном проезде увеличилась с 800 до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС.

"По уточненной информации происходит загорание в 3-этажном складском здании на общей площади около 1 500 квадратных метров", – отметили в ведомстве.

В свою очередь столичная прокуратура заявила, что установление всех обстоятельств и причин инцидента находится на контроле ведомства.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, поставлены на контроль в прокуратуре Москвы", – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Там добавили, что по предварительным данным, есть погибший и пострадавшие. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара. В МЧС сведения о гибели человека подтвердили.

Позднее в СК РФ сообщили, что в пожаре на столичном складе погиб один человек, а пострадали двое. Ведомство начало проверку.

Пожар произошел на рынке в Сигнальном проезде на севере-востоке столицы вечером 24 августа. В МЧС информация о возгорании поступила в 16:27. Площадь пожара изначально составляла 150 квадратных метров.

Позже в МЧС сообщили об увеличении площади пожара до 800 квадратных метров.

