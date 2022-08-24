Площадь пожара на складе на севере Москвы выросла до 1,5 тыс квадратных метров

18:10 (обновлено 24.08.2022 18:29)
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Площадь пожара на складе в Сигнальном проезде увеличилась с 800 до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС.
"По уточненной информации происходит загорание в 3-этажном складском здании на общей площади около 1 500 квадратных метров", – отметили в ведомстве.
В свою очередь столичная прокуратура заявила, что установление всех обстоятельств и причин инцидента находится на контроле ведомства.
"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, поставлены на контроль в прокуратуре Москвы", – подчеркнули в надзорном ведомстве.
Там добавили, что по предварительным данным, есть погибший и пострадавшие. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара. В МЧС сведения о гибели человека подтвердили.
Позднее в СК РФ сообщили, что в пожаре на столичном складе погиб один человек, а пострадали двое. Ведомство начало проверку.
Пожар произошел на рынке в Сигнальном проезде на севере-востоке столицы вечером 24 августа. В МЧС информация о возгорании поступила в 16:27. Площадь пожара изначально составляла 150 квадратных метров.
Позже в МЧС сообщили об увеличении площади пожара до 800 квадратных метров.
Рынок загорелся в Сигнальном проезде на севере Москвы
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