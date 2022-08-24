Один человек погиб и двое пострадали при пожаре на складе в Москве – СК РФ

В результате пожара в торгово-складском комплексе в Сигнальном проезде погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщает Следственный комитет.

Площадь возгорания увеличилась до полутора тысяч квадратных метров. Пожар тушат более 150 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.