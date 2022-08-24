СК возбудил дело после попытки поджога здания администрации Орловской области

Фото: телеграм-канал "Губернатор Клычков"

Следователи возбудили уголовное дело в связи с попыткой поджога здания администрации Орловской области, сообщает ТАСС.

Дело расследуется по статье "Покушение на убийство общеопасным способом".

Ранее неизвестный бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. В процессе тушения один из сотрудников получил ожоги. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

До этого в РФ и Белоруссии задержали 8 человек, которые состояли в интернет-группе, рассылавшей сообщения с ложными угрозами взрывов. По данным сотрудников ФСБ и КГБ, возраст участников составил от 13 до 21 года. До задержания они угрожали заминировать детские сады, школы, а также здания органов власти.

