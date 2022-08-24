Третий фигурант дела о детской порнографии арестован в Санкт-Петербурге

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Еще один фигурант дела об изготовлении и распространении детской порнографии заключен под стражу до 16 октября Московским судом Санкт-Петербурга, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Александр Вантеев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "б" части 2 статьи 242.1 ("Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних"), подпунктами "б" и "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов").

Подсудимый свою вину полностью признал. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге заключен под стражу до 16 октября 2022 года первый фигурант дела об изготовлении и распространении детской порнографии. Мужчина вину не признал.

Позднее появилась информация об аресте второго обвиняемого. Он частично признал вину.

По данным следствия, группа изготовителей детской порнографии действовала в Санкт-Петербурге с 2014 года, снимая семилетнего на тот момент мальчика 2007 года рождения и распространяя материалы неустановленному кругу лиц.