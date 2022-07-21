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Происшествия

18:25

Малинкович опроверг сведения о его причастности к созданию порнографии

происшествия

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович опроверг сведения о его причастности к созданию порнографии, сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети была распространена информация о том, что Малинкович фигурирует в материалах оперативной разработки подпольной сети создания порнографических материалов.

"Я никакого, естественно, отношения никогда в жизни ни к каким порнографическим материалам не имел", – прокомментировал он.

Кроме того, Малинкович добавил, что подобные слухи могут рассылать те, кто выступают против коммунистического движения, или те, кто был отстранен от руководства партии.

Ранее суд приговорил режиссера и постановщика киножурнала "Ералаш" Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима за педофилию.

21 октября 2021 года стало известно о задержании Белостоцкого по подозрению в педофилии и распространении детской порнографии. Сообщалось, что при обыске в доме режиссера были обнаружены фото и видео с обнаженными детьми.

В ноябре 2018 года Белостоцкий совершил противоправные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика, находившегося в беспомощном состоянии. В связи с этим ребенок не мог понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказать сопротивление.

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