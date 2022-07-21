18:25
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович опроверг сведения о его причастности к созданию порнографии, сообщает РИА Новости.
Ранее в Сети была распространена информация о том, что Малинкович фигурирует в материалах оперативной разработки подпольной сети создания порнографических материалов.
"Я никакого, естественно, отношения никогда в жизни ни к каким порнографическим материалам не имел", – прокомментировал он.
Кроме того, Малинкович добавил, что подобные слухи могут рассылать те, кто выступают против коммунистического движения, или те, кто был отстранен от руководства партии.
Ранее суд приговорил режиссера и постановщика киножурнала "Ералаш" Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима за педофилию.
21 октября 2021 года стало известно о задержании Белостоцкого по подозрению в педофилии и распространении детской порнографии. Сообщалось, что при обыске в доме режиссера были обнаружены фото и видео с обнаженными детьми.
В ноябре 2018 года Белостоцкий совершил противоправные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика, находившегося в беспомощном состоянии. В связи с этим ребенок не мог понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказать сопротивление.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: