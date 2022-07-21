Режиссер "Ералаша" Илья Белостоцкий осужден на 14 лет за педофилию

Фото: телеграм-канал SHOT

Суд приговорил режиссера и постановщика киножурнала "Ералаш" Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима за педофилию, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

48-летний Илья Белостоцкий осужден за совершение преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего").

"С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ноябре 2018 года Белостоцкий совершил противоправные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика, находившегося в беспомощном состоянии. В связи с этим ребенок не мог понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказать сопротивление.

21 октября 2021 года стало известно о задержании Белостоцкого по подозрению в педофилии и распространении детской порнографии. Сообщалось, что при обыске в доме режиссера были обнаружены фото и видео с обнаженными детьми.

По информации СМИ, Белостоцкий был арестован еще в октябре 2020 года и с тех пор содержится под стражей. Из картотеки судебных дел столичных судов следует, что режиссеру вменяют развратные действия в отношении лица в возрасте от 12 до 14 лет.