В Санкт-Петербурге арестовали фигурантов дела о детской порнографии

18:43 (обновлено 23.08.2022 21:35)
Фото: СК РФ
В Санкт-Петербурге заключен под стражу до 16 октября 2022 года первый фигурант дела об изготовлении и распространении детской порнографии, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.
Уточняется, что Дмитрий Степанов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "б" части 2 статьи 242.1 ("Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних"), подпунктами "б" и "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов"). Мужчина вину не признал.
Позднее появилась информация об аресте второго обвиняемого. Он частично признал вину.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Олюнина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 242.1, пунктами "б", "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ. Суд ходатайство удовлетворил, избрав Олюнину стражу по 16 октября", – следует из материала.
Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме.
По данным следствия, группа изготовителей детской порнографии действовала в Санкт-Петербурге с 2014 года, снимая семилетнего на тот момент мальчика 2007 года рождения и распространяя материалы неустановленному кругу лиц.
Ранее суд приговорил режиссера и постановщика киножурнала "Ералаш" Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима за педофилию.
21 октября 2021 года стало известно о задержании Белостоцкого по подозрению в педофилии и распространении детской порнографии. Сообщалось, что при обыске в доме режиссера были обнаружены фото и видео с обнаженными детьми.
В ноябре 2018 года Белостоцкий совершил противоправные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика, находившегося в беспомощном состоянии. В связи с этим ребенок не мог понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказать сопротивление.
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