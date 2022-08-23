В Санкт-Петербурге арестовали фигурантов дела о детской порнографии

Фото: СК РФ

В Санкт-Петербурге заключен под стражу до 16 октября 2022 года первый фигурант дела об изготовлении и распространении детской порнографии, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Уточняется, что Дмитрий Степанов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "б" части 2 статьи 242.1 ("Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних"), подпунктами "б" и "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов"). Мужчина вину не признал.

Позднее появилась информация об аресте второго обвиняемого. Он частично признал вину.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Олюнина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 242.1, пунктами "б", "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ. Суд ходатайство удовлетворил, избрав Олюнину стражу по 16 октября", – следует из материала.

Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме.

По данным следствия, группа изготовителей детской порнографии действовала в Санкт-Петербурге с 2014 года, снимая семилетнего на тот момент мальчика 2007 года рождения и распространяя материалы неустановленному кругу лиц.

Ранее суд приговорил режиссера и постановщика киножурнала "Ералаш" Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима за педофилию.

21 октября 2021 года стало известно о задержании Белостоцкого по подозрению в педофилии и распространении детской порнографии. Сообщалось, что при обыске в доме режиссера были обнаружены фото и видео с обнаженными детьми.

В ноябре 2018 года Белостоцкий совершил противоправные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика, находившегося в беспомощном состоянии. В связи с этим ребенок не мог понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказать сопротивление.