Пожарную безопасность на сгоревшем складе в Москве не проверяли 4 года – СМИ

24 августа, 21:54
Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Соблюдение требований пожарной безопасности на сгоревшем складе в Сигнальном проезде в Москве не проверялось четыре года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В феврале 2017 года на складе в Сигнальном проезде была проведена внеплановая выездная проверка. <...> Последующие четыре года склад не проверяли, так как он попал под мораторий на проверки", – сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в ходе проверки 2017 года, в здании было выявлено 85 нарушений, однако они были устранены в установленный срок, что подтвердилось в мае 2018 года.
Пожар на складе на севере-востоке столицы произошел вечером 24 августа. В МЧС информация о возгорании поступила в 16:27. Площадь пожара изначально составляла 150 квадратных метров, однако позже увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.
К ликвидации огня привлекли свыше 150 человек и 42 единиц техники. В 20:25 пожар был полностью потушен.
В результате возгорания погиб один человек, еще двое пострадали. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование находится на контроле прокуратуры.
Дело возбуждено по факту гибели мужчины в результате пожара на складе в Сигнальном проезде
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