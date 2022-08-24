Пожар произошел на складе в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На складе в поселке Тучково в Московской области на площади 750 квадратных метров загорелся склад, сообщает ТАСС.

"Площадь возгорания на данный момент составляет 750 квадратных метров. На тушение пожара направлены силы по второму (повышенному) номеру сложности, в том числе от МЧС России – 13 человек и четыре единицы техники", – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Информации о пострадавших в настоящий момент нет, причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось о пожаре на складе на севере-востоке столицы. В МЧС информация о возгорании поступила 24 августа в 16:27. Площадь пожара изначально составляла 150 квадратных метров, однако позже увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

К ликвидации огня привлекли свыше 150 человек и 42 единиц техники.

