СК возбудил дело после гибели мужчины во время пожара на складе в Сигнальном проезде

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в результате пожара на складе в Сигнальном проезде в Москве, сообщается на сайте столичного СК.

Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

По данным ведомства, в результате происшествия пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы в медучреждения.

Следствие также назначит пожарно-техническую экспертизу для выяснения точной причины возгорания. В настоящее время проводится допрос очевидцев и сотрудников торгового комплекса.

Пожар на складе на севере-востоке столицы произошел вечером 24 августа. В МЧС информация о возгорании поступила в 16:27. Площадь пожара изначально составляла 150 квадратных метров, однако позже увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

К ликвидации огня привлекли свыше 150 человек и 42 единиц техники.

