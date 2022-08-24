Стала известна возможная причина пожара на складе в Сигнальном проезде – СМИ

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Причиной пожара на складе в Сигнальном проезде в Москве мог стать аварийный режим работы энергосети в условиях жаркой погоды, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, причиной пожара на складе в Сигнальном проезде мог стать аварийный режим работы энергосети в условиях жары", – отметил он.

Собеседник агентства уточнил, что рассматриваются и другие версии. Экспертиза позволит установить точную причину случившегося.

Начальник управления по Северо-Восточному административному округу столичного главка МЧС России Буянов Роман рассказал РИА Новости, что тушение осложняла высокая загрузка склада материалами и автозапчастями. По его словам, пожару был присвоен второй ранг.

По словам представителя ведомства, грамотные действия спасателей позволили не допустить переброса огня на соседние здания и постройки.

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Пожар на складе на севере-востоке столицы произошел вечером 24 августа. В МЧС информация о возгорании поступила в 16:27. Площадь пожара изначально составляла 150 квадратных метров, однако позже увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

К ликвидации огня привлекли свыше 150 человек и 42 единиц техники.

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