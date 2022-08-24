Стала известна возможная причина пожара на складе в Сигнальном проезде – СМИ

21:19
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Причиной пожара на складе в Сигнальном проезде в Москве мог стать аварийный режим работы энергосети в условиях жаркой погоды, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, причиной пожара на складе в Сигнальном проезде мог стать аварийный режим работы энергосети в условиях жары", – отметил он.
Собеседник агентства уточнил, что рассматриваются и другие версии. Экспертиза позволит установить точную причину случившегося.
Начальник управления по Северо-Восточному административному округу столичного главка МЧС России Буянов Роман рассказал РИА Новости, что тушение осложняла высокая загрузка склада материалами и автозапчастями. По его словам, пожару был присвоен второй ранг.
По словам представителя ведомства, грамотные действия спасателей позволили не допустить переброса огня на соседние здания и постройки.произошел вечером 24 августа. В МЧС информация о возгорании поступила в 16:27. Площадь пожара изначально составляла 150 квадратных метров, однако позже увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.
К ликвидации огня привлекли свыше 150 человек и 42 единиц техники.
В СК РФ возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины по статье о причинении смерти по неосторожности. Также известно о двух пострадавших. Расследование находится на контроле прокуратуры.
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре на складе в Москве – СК РФ
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