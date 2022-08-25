Бочкарев: реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в 2023 году

09:49
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Работы по реконструкции Крутицкой набережной в Москве планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Заммэра города Андрей Бочкарев рассказал, что работы ведутся на участке протяженностью 755 метров – от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. В рамках реконструкции рабочие усилят подпорные стены и построят новые, демонтируют железнодорожные пути и создадут очистные сооружения.
В настоящее время на объекте строят камеры дождевой канализации и укрепляют оползневый склон.
"После завершения строительных работ на набережной планируется высадить около 200 различных видов кустарников и деревьев, в том числе липы, ивы, гортензии, можжевельник, снежноягодник и шиповник. Также будет обустроен газон с красочными цветниками на площади более 1,5 тысячи квадратных метров", – добавил Бочкарев.
Он уточнил, что к настоящему моменту готовность набережной оценивается в 24%.
Ранее Бочкарев рассказал, что реконструкция Старо-Рублевского путепровода на западе Москвы завершена на 60%, основные работы планируется окончить до конца 2022 года. По его словам, план работ предусматривает реконструкцию порядка двух километров дорог, а также создание двух параллельных эстакадных съездов с путепровода.
"Это наш город": на Правобережной улице благоустроят набережную
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