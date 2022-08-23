Бочкарев: монтаж последних четырех панно начался на станции БКЛ метро "Нагатинский Затон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты приступили к монтажу последних четырех панно на станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии столичной подземки. Всего их будет 12, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что панно делаются в мастерской, делятся на составные части и потом транспортируются на станцию. Уже на месте их собирают, воссоздавая первоначальный облик.

Всего на станции, по словам Бочкарева, расположат 12 панно в виде рыб. Среди уже готовых – "Карась", "Бычок", "Ротан", "Голавль", "Щука", "Уклейка", "Налим" и "Окунь". Из числа оставшихся – "Судак", "Лещ", "Плотва" и "Головастик".

Ранее сообщалось, что в районе станции БКЛ "Нагатинский Затон" появится новый экомаршрут. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков отмечал, что в рамках благоустройства обновят набережную вдоль Коломенской улицы.

Сообщалось, что там появятся дорожки, скамейки и шезлонги из дерева. Проект предусматривает места для отдыха со скамейками и видом на воду, детскую площадку в "речном стиле" с горками и качелями, а также зону для воркаута.